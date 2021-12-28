Аллея звезд "Казахфильма" пополнилась именами известных казахстанцев

На территории киностудии "Казахфильм" состоялось открытие тринадцати памятных монументов на "Аллее звезд", получивших имена выдающихся деятелей казахстанского кинематографа, передает BaigeNews.kz
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Дата торжественного мероприятия была выбрана неслучайна, ведь именно в этот день отмечается день мирового кино.
Открыли мероприятие мэтры отечественного киноискусства — Асанали Ашимов и Олжас Сулейменов, которым выпала честь возложить цветы к памятнику Шакена Айманова.
После чего слово взял президент киностудии Акан Сатаев, который отметил, что мероприятие приурочено к 80-летию Алматинской студии кинохроники и Дню международного кино.
"К сожалению, многие основоположники казахского кино уже ушли. Мы должны чтить их память и не забывать о них. Поздравляю всех собравшихся с этим событием, желаю всем крепкого здоровья, - сказал герой труда Казахстана, народный артист СССР Асанали Ашимов.
Церемония открытия звезд началась с Олжаса Сулейменова, чей вклад в национальную культуру Казахстана и, в частности, кинематограф, неоценим.
Творческая биография Олжаса Омархановича включает в себя работу главным редактором сценарно-редакционной коллегии киностудии "Казахфильм".
"В начале 80-х Олжас Омарханович был председателем Госкино Казахской ССР. Легендарный фильм Шакена Айманова "Земля отцов", вошедший в золотую коллекцию классики казахского кинематографа был поставлен по сценарию Олжаса Сулейменова. Именно благодаря поддержке Олжаса Сулейменова весь киномир услышал о таком феноменальном явлении как "Казахская новая волна", - рассказали в пресс-службе "Казахфильма".
Также свою именную звезду открыли лично ветеран казахского кино, один из первых казахских звукорежиссеров Кадыр Косай и заслуженная артистка Казахской ССР Меруерт Утекешева, сыгравшая главную роль в фильме "Кыз Жибек".
Почетной звезды также был удостоен актер, народный артист Казахстана Куман Тастанбеков, ушедший из жизни в 2017 году. Его звезду открыл Асанали Ашимов.
Кроме того, на аллее звезд было увековечено имя кинорежиссера Сатыбалды Нарымбетова, скоропостижно ушедшего из жизни летом текущего года.
"Его работы прославляли Казахстан во всем мире, открывали белые пятна истории, призывали вглядываться в будущее — через призму прошлого. Сатыбалды Нарымбетов одним из первых, на заре независимости стал лауреатом Французской академии киноискусств, получив престижную премию имени Жоржа и Риты Садуль", - отметили в пресс-службе АО "Казахфильм".
Президент киностудии "Казахфильм" Акан Сатаев вручил сыновьям Нарымбетова приз за вклад в развитие мирового кинематографа, который был вручен посмертно режиссеру во Франции на недавно прошедшем Фестивале казахстанского кино.
Почетной звезды также были удостоены: кинооператор и режиссер, сценарист Игорь Вовнянко, актеры — Ментай Утепбергенов, Джамбул Кудайбергенов и Фархат Абдраимов, кинооператор и режиссер Вячеслав Белялов, главный инженер-архитектор Юрий Бреус, кинооператор и режиссер, ветеран Великой отечественной войны Марк Беркович, а также Искандер Тынышпаев - один из первых кинооператоров Казахстана, снимавший первую хронику советского Казахстана.
В мероприятии приняли участие родные и близкие кинематографистов, видные культурные деятели и коллектив киностудии.
Напомним, аллея звезд казахского кино была открыта в 2011 году в рамках VII Международного кинофестиваля "Евразия". В общей сложности на аллее представлены имена 46 кинодеятелей.