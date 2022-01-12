Алихан Смаилов поблагодарил сотрудников силовых структур

Фото: primeminister.kz

Премьер-министр РК Алихан Смаилов от лица Правительства поблагодарил сотрудников силовых структур за действия по восстановлению общественного порядка в стране, передает BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

"В это сложное для страны время сотрудники МВД, военнослужащие Национальной гвардии, Министерства обороны, МЧС и других правоохранительных органов, а также солдаты-срочники и курсанты несут службу по восстановлению общественного порядка в стране. Выражаем им благодарность за большую работу", — сказал Алихан Смаилов на совещании по исполнению поручений Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

Напомним, ранее премьер-министр поблагодарил за героизм медицинских работников, которым пришлось работать в условиях беспорядков и столкнуться с агрессией бандитов.