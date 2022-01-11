Что известно о новом премьере Алихане Смаилове

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"Министр финансов не должен в конце стола сидеть. После вице-премьера его место. Сдвиньтесь, начиная от Кожамжарова (генеральный прокурор - прим.авт.) все на одно место. Поэтому у нас финансы хромают, оттого что мы так относимся", - заявил тогда Назарбаев.

Во вторник, 11 января, в Казахстане назначили нового премьер-министра - им стал 49-летний Алихан Смаилов. Человек в Правительстве узнаваемый, но о нем самом известно немного. Политологи сказали бы "не имеет аппаратного веса, как его предшественники". До недавних пор Смаилов и в СМИ тоже не особо светился, кроме отдельных его комментариев по поводу актуальных инфоповодов - в новостных лентах мелькали его мысли и ответы про ОСМС, расходы на здравоохранения, увеличение порога достаточности для снятия средств в ЕНПФ, пассажирские автоперевозки, про проблему экспортеров и даже криптоиндустрию с блокчейн-технологией. Можно предположить, что Алихан Смаилов - человек с широким кругозором познаний. Впрочем, правда ли это, обязательно покажет время.Судя по биографии, нынешний премьер-министр шел к этой должности постепенно - резких взлетов в карьере нет. В разное время он работал в статагентстве, Администрации Президента, в министерстве иностранных дел, Минэкономики и почти три года был помощником бывшего Президента Казахстана - Нурсултана Назарбаева. И при нем Смаилов впервые получил министерский портфель - в 2018 году стал главой министерства финансов. Буквально через несколько месяцев в Правительстве случилось неожиданное событие, которое показало, что новый руководитель Минфина пользуется покровительством Елбасы. Во время расширенного заседания Кабинета министров (буквально перед сложением полномочий Президента в 2019 году) Назарбаев устроил разбор полетов Правительству под руководством Бакытжана Сагинтаева, предложив тому подать в отставку, и публично пересадил Алихана Смаилова поближе к себе. Елбасы отругал Сагинтаева за то, что тот посадил министра финансов в конце стола.Это был, пожалуй, первый случай, когда значимость достаточно непубличного Смаилова прилюдно подчеркнули. Впрочем, сам бывший глава Минфина потом объяснял журналистам, что Назарбаев отметил важность его ведомства, а не его самого.Потом сменился глава государства, а Алихан Смаилов не только остался в строю, но и улучшил свои позиции. Токаев назначил его заместителем премьер-министра в июне 2019 года. Эту должность Смаилов почти год совмещал с обязанностями министра финансов. Позже он сосредоточился только на работе вице-премьера.Что касается личных качеств и интересов в жизни нового премьер-министра Казахстана, тут тоже мало информации. Известно только, что Смаилов был замечен во время игры в футбол, когда работал помощником Назарбаева. Он был приглашен на юбилей сотрудника Администрации Президента, который тот решил отметить на поле "Астана-Арены".Кроме того, в 2018 году журналисты спросили у бывшего министра финансов Бахыта Султанова, каким должен быть глава Минфина (которого предстояло назначить). Султанов ответил, что человек, отвечающий на государственные деньги, "должен быть, с одной стороны, человеком мудрым, умеющим принимать взвешенные решения, а с другой, вредным и жадным, а также дальновидным, чтобы "создавать условия для развития финансового состояния страны". После этого пост доверили Алихану Смаилову.