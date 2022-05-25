Международный центр зелёных технологий и инвестпроектов вернули в госсобственность

Фото: Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов

В государственную собственность вернули акции НАО "Международный центр зелёных технологий и инвестиционных проектов". Соответствующее постановление приняли в Правительстве РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Принять предложение объединения юридических лиц "Ассоциация экологических организаций Казахстана" о передаче в республиканскую собственность 50 (пятьдесят) процентов + 1 акция от общего пакета акций некоммерческого акционерного общества "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" по договору дарения", — сообщается в тексте постановления.

Напомним, центр создали в апреле 2018 года для продвижения зелёных технологий и поддержки бизнеса через внедрение принципов НДТ (наилучшие доступные технологии), которые направлены на повышение конкурентоспособности экономики, качества жизни населения и снижения негативного воздействия на окружающую среду. В декабре 2018 года 50 процентов + одну акцию передали ОЮЛ "Ассоциация экологических организаций Казахстана" через прямую адресную продажу.

Таким образом, 100 процентов пакета акций НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов" будут находиться в собственности государства под управлением Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК.