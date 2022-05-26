Акимат пояснил тендер по услуге мониторинга строительных свалок в Нур-Султане

Аппарат акимата Есильского района Нур-Султана пояснил закуп услуги по проведению производственного мониторинга мест несанкционированных свалок строительного мусора, передаёт BaigeNews.kz
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"Аппаратом акима района Есиль был размещён лот на портале госзакупок на проведение конкурса по закупу услуги по проведению производственного мониторинга. Поставщиком услуг будет осуществлен комплекс работ для получения высокоточного ортофотоплана территории района и цифровой модели рельефа, что позволяет оперативно обнаружить места несанкционированных свалок строительного мусора, рассчитать с помощью профессионального геодезического оборудования объём мусора, что позволит определить объём работ и необходимой техники для уборки мусора", - сообщили в акимате.
По данным акимата, подобная работа ведётся и в зимний период – данные ортофотопланов позволяют определить места складирования снега, спрогнозировать зоны подтопления. По итогам анализа и визуализации полученных данных специализированным программным обеспечением планируются противопаводковые работы.
"Ортофотопланы не являются 3D снимками и не снимаются на дроны. В работе будут использованы профессиональные беспилотные летательные аппараты и профессиональное высокоточное геодезическое оборудование. Стоимость услуги обусловлена использованием профессионального оборудования, продолжительностью и периодичностью проведения работ – данные о местности собираются в течение года, возможностью использовать данные специализированного программного обеспечения", - отметили в акимате.
Указывается, что эффективность таких цифровых материалов уже доказана на примере жилого массива Уркер. В прошлом году подобные работы помогли спрогнозировать местность, подверженную паводкам, спланировать и провести противопаводковые работы и, как результат, избежать подтопления застроенных районов
Ранее столичный канал "Астана - Что? Где? Когда?"
в Telegram опубликовал информацию о том, что акимат Есильского района Нур-Султана на создание 3D карты в целях мониторинга проблем намерен потратить 43,1 миллиона тенге. Авторы публикации выразили недоумение по поводу таких расходов, учитывая, что в прошлом году в столице уже сделали 3D модель всего города. И задаются вопросом, чем районный акимат не устроила готовая 3D копия Нур-Султана и почему понадобилось создавать свою отдельную 3D модель.