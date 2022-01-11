Акимам, министрам и депутатам 5 лет не будут повышать зарплату

Фото: rus.azattyq-ruhy.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил пятилетний мораторий на повышение зарплат членам Правительства, акимам и депутатам Парламента РК, передает Baigenews.kz.

"В конце прошлого года данный вопрос активно обсуждался в обществе. Я считаю, что заработные платы у упомянутой категории государственных служащих вполне достаточные, поэтому считаю возможным объявить пятилетний мораторий на повышение заработных плат членов Правительства, акимов регионов и депутатов. Я понимаю, что это не очень хорошая новость для депутатов Мажилиса, но думаю, что эту новость вы воспримите с пониманием. Административным госслужащим и бюджетникам заработные платы продолжим поднимать по мере роста возможностей бюджета", - заявил глава государства на заседании Мажилиса Парламента РК



