Аким Павлодара во время двухчасовой ночной прогулки отвечал на вопросы горожан

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В ночь на 27 декабря аким Павлодара Асаин Байханов вел прямой эфир в Instagram во время своей прогулки по городу. Эфир продолжался более двух часов, пока не сел аккумулятор телефона, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Sputnik Казахстан.

Сообщается, что "ночные эфиры" Асаин Байханов проводил летом во время борьбы с комарами и гнусом. Правда тогда он был заместителем акима области, а теперь практикует привычную форму коммуникации с жителями в новой должности главы города.





Так, во время прогулки Асаин Байханов смотрел, как идет очистка улиц от снега и как вообще живет город. Он отметил недостатки – закрытый до указанного срока магазин, раскопанную и заброшенную территорию и прочее. Попутно аким Павлодара отвечал на вопросы 200 павлодарцев, которые смотрели прямой эфир.

Жители Павлодара затронули проблему содержания зверей в приехавшем в Павлодар зооцирке. Асаин Байханов пообещал, что в понедельник пригласит в акимат двух его владелиц и потребует от них обеспечить необходимое содержание животных.

"Предоставить здание акимат им не может по той причине, что ни в городе, ни в области нет ни зоопарка, ни питомника, ни зверофермы. А вопрос надо решать", - сказал глава Павлодара.

Кроме того, акиму задали вопросы об очереди на жилье, жалобы на работу пассажирского автотранспорта, водоснабжение и освещение города, устройство детских горок и высокую плату за катание на них, вывоз снега из дворов частного сектора. Узнав маршрут акима, некоторые павлодарцы выходили акиму навстречу, чтобы поговорить с ним «вживую».

К слову, в прямом эфире нашлись и недоброжелатели. Они говорили, что за акимом едет джип и сопровождает охрана. В ответ на эти домыслы Асаин Байханов продемонстрировал в эфире пустую улицу.