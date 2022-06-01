Абаев прокомментировал бойкот фестиваля "Жара" с участием российских артистов

Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев прокомментировал призывы казахстанцев, в том числе артистов, бойкотировать международный музыкальный фестиваль "Жара", который планируют провести этим летом в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее мероприятие проводилось в Азербайджане. Как правило, участие в фестивале принимают известные российские артисты.



"Нам надо посмотреть контент, участников. По законодательству Казахстана давать или не давать разрешение, если они приезжают и соблюдают все условия, относится исключительно к компетенции акиматов. Не буду скрывать, это серьёзный вопрос. Например, приезжают 20 артистов из любой страны. Тогда мы должны смотреть высказывания всех 20 артистов, что они говорили раньше и по конфликту в Украине, и про Казахстан. Нам нужно найти баланс. Если они приехали на законных основаниях, но допустили какие-то высказывания в отношении Казахстана, тогда нам надо смотреть гораздо серьёзнее", — сказал Абаев журналистам в кулуарах правительства.

Он подчеркнул, что Казахстан открыт для всех артистов — как российских так и украинских.

Также министр отметил, что казахстанцы, в том числе бойкотирующие фестиваль "Жара", имеют право высказывать мнение и писать петиции, а государство должно к ним прислушиваться.

"Если есть общественный резонанс, мы обязаны реагировать, потому что работаем на народ. Мнение народа мы обязательно будем учитывать", – подчеркнул министр.