50 образовательных грантов получили победители и призеры Всемирной гимназиады-2022

Сегодня Министерство образования и науки провело торжественную церемонию награждения юных спортсменов. Напомним, ранее казахстанские школьники, впервые участвуя во Всемирной гимназиаде-2022, заняли триумфальное третье место во французской Нормандии, соревнуясь со сверстниками из более чем 70 стран. Сборная страны завоевала 86 медалей, передает BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МОН РК.

Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов вручил ценные подарки и сообщил, что 50 выпускников 11-х классов в рамках поручения президента страны получат образовательные гранты на обучение в казахстанских вузах. Учителям и тренерам победителей и призеров были вручены благодарственные письма.

"Хочу поздравить всех с исторической победой и поблагодарить тренеров, наших школьников и их родителей за столь высокие достижения на мировой арене. По поручению президента Токаева, данного в послании народу Казахстана, были внесены изменения в законодательство. И теперь победители и призеры престижных международных предметных олимпиад, спортивных соревнований и творческих конкурсов мирового уровня получили возможность без сдачи ЕНТ поступить в вуз на грант по профильным направлениям подготовки. Сегодня подписан приказ, и теперь 50 наших призеров гимназиады - выпускников школ получат гранты для обучения в вузах по своему профилю", – отметил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов.

В торжественной церемонии принял участие заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, который также поздравил призеров и вручил благодарственные письма.