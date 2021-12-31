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480 новых случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане | BaigeNews.kz 31 декабря, 08:15
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Фото: freepik.com

480 новых случаев коронавируса зафиксировали в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявили 480 заболевших с положительным результатом ПЦР-теста на коронавирусную инфекцию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов: Нур-Султан - 110, Алматы - 75, Шымкент - 19, Акмолинская область - 36, Алматинская область - 21, Атырауская область - 10, Восточно-Казахстанская область - 20, Жамбылская область - 6, Западно-Казахстанская область - 6, Карагандинская область - 53, Костанайская область - 39, Кызылординская область - 4, Мангистауская область - 3, Павлодарская область - 39, Северо-Казахстанская область - 34, Туркестанская область - 5.

Всего в стране выявили 987 866 заболевших.


#пандемия коронавируса #статистика #МВК
31 декабря, 08:15
2451
Журналист

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