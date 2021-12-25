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442 новых случая COVID-19 выявили за сутки в Казахстане | BaigeNews.kz 25 декабря, 08:15
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Фото: uainfo.org

442 новых случая COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 442 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию, передает BaigeNews.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан – 83

город Алматы – 44

город Шымкент – 4

Акмолинская область – 49

Актюбинская область – 2

Алматинская область – 7

Атырауская область – 12

Восточно-Казахстанская область – 21

Жамбылская область – 4

Западно-Казахстанская область – 11

Карагандинская область – 59

Костанайская область – 42

Кызылординская область – 8

Мангистауская область – 3

Павлодарская область – 45

Северо-Казахстанская область – 46

Туркестанская область – 2

Всего в стране выявлено 985458 заболевших.


#пандемия коронавируса #коронавирус #Береги ближнего #новости Казахстана
25 декабря, 08:15
2708
Журналист

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