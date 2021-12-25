442 новых случая COVID-19 выявили за сутки в Казахстане

Лента новостей
В разрезе регионов:
город Нур-Султан – 83
город Алматы – 44
город Шымкент – 4
Акмолинская область – 49
Актюбинская область – 2
Алматинская область – 7
Атырауская область – 12
Восточно-Казахстанская область – 21
Жамбылская область – 4
Западно-Казахстанская область – 11
Карагандинская область – 59
Костанайская область – 42
Кызылординская область – 8
Мангистауская область – 3
Павлодарская область – 45
Северо-Казахстанская область – 46
Туркестанская область – 2
Всего в стране выявлено 985458 заболевших.
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