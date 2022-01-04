Состояние Илона Маска превысило 300 миллиардов долларов

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Бизнесмен стал самым разбогатевшим миллиардером в 2021 году.

Состояние самого богатого человека мира Илона Маска за один только день выросло на 32,6 миллиарда долларов. Как передает BaigeNews.kz, по подсчетам Forbes, оно достигло 304,2 миллиарда долларов.

Таким образом, буквально за сутки состояние Маска увеличилось почти на 12%. Почти на столько же выросли в цене акции его компании Tesla — на 13,5%. В ноябре 2021 года Маск стал первым человеком в мире, чье состояние превысило 300 миллиардов долларов.

По оценке Forbes, бизнесмен стал самым разбогатевшим миллиардером в 2021 году. До октября 2021 года богатейшим человеком мира был основатель Amazon Джефф Безос. Сейчас он находится на третьем месте с состоянием в 196,3 миллиарда долларов.

Акции Tesla выросли на фоне публикации отчетности компании. Как уже сообщал BaigeNews.kz, Tesla продала в 2021 году рекордное число электромобилей — почти миллион авто. Поставки увеличились почти вдвое. В четвертом квартале было продано рекордное число электромобилей — 308 тысяч электрокаров. Прошлый рекорд был зафиксирован в третьем квартале 2021 года (231 тысяча авто).