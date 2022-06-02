23 года тюрьмы получил преподаватель за изнасилование воспитанницы детдома в Рудном

Суд вынес приговор 44-летнему бывшему преподавателю Рудненского детского дома Фархаду Турдиеву за преступления против половой неприкосновенности в отношении подопечной, передаёт "ТоболИнфо"
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Он предстал на скамье подсудимых по заявлению мамы потерпевшей. В ходе судебного следствия Турдиев признал только факт изнасилования, однако были доказаны факты неоднократного действия сексуального характера и попытка изнасилования. По каждой статье было назначено от 11 до 15 лет лишения свободы.
"Признать виновным и назначить наказание по совокупности — 23 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии максимальной безопасности", — сказал, оглашая приговор, судья Специализированного суда по уголовным делам Арман Кабенов.
Также осуждённый обязан выплатить миллион тенге в качестве возмещения морального вреда.
Жена бывшего воспитателя выступила на суде его общественным защитником. По словам судьи, преступнику могли назначить пожизненное лишение свободы, но смягчающим обстоятельством стало то, что у него двое несовершеннолетних детей.
Приговор в законную силу не вступил.