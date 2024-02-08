Нетаньяху отверг условия прекращения огня от ХАМАС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложенные палестинским движением ХАМАС условия прекращения огня передает BaigeNews.kz со ссылкой на BBC.

Премьер-министр выступил после того, как ХАМАС выдвинул ряд требований в ответ на предложение о прекращении огня, поддержанное Израилем. Он сказал, что переговоры с группировкой "ни к чему не приведут", и назвал их требования "странными".

Переговоры между переговорщиками продолжаются.

"Нет другого решения, кроме полной и окончательной победы, - сказал Нетаньяху на пресс-конференции в среду. - Если ХАМАС выживет в Газе, это лишь вопрос времени, когда начнется следующая резня".

Информационное агентство Reuters процитировало высокопоставленного представителя ХАМАСа, который сказал, что замечания Нетаньяху о предложении о прекращении огня показывают, что он намерен продолжать конфликт в регионе.

ХАМАС готов рассмотреть все варианты, сказал чиновник.

Ранее ХАМАС передал руководству Израиля свои условия заключения перемирия. Руководство палестинской группировкой предложило установить три 45-дневных периода перемирия. На первом этапе все израильские женщины-заложники, мужчины до 19 лет, старики и больные должны быть обменены на палестинских женщин и детей, содержащихся в израильских тюрьмах. Израильские войска будут выведены из населенных районов Газы, начнется восстановление больниц и лагерей беженцев

На втором этапе оставшиеся израильские заложники-мужчины будут обменены на палестинских заключенных, а израильские войска полностью покинут Газу

Третий этап: обе стороны обмениваются останками и телами

Ответ ХАМАСа является встречным предложением на предложение о прекращении огня, поддержанное Израилем и США при посредничестве Катара и Египта, детали которого не были обнародованы.

Предыдущее недельное перемирие в ноябре привело к освобождению около 100 заложников в результате обмена с 240 палестинскими заключенными.

Около 1300 человек были убиты во время нападений ХАМАСа на юг Израиля 7 октября прошлого года.

Более 27 700 палестинцев были убиты и по меньшей мере 65 000 ранены в результате войны, начатой Израилем в ответ, по данным министерства здравоохранения, управляемого ХАМАСом.