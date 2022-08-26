Несвоевременные меры госорганов привели к дефициту ГСМ в стране - Amanat

Проблемы дефицита ГСМ и подготовку к уборочным работам обсудили на заседании Республиканского общественного совета по вопросам экономики, предпринимательства и аграрного сектора при партии Amanat, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель cовета, член фракции Amanat в мажилисе Аманжан Жамалов отметил, что в ряде регионов страны сохраняется дефицит дизельного топлива. На местах от партии работают 216 групп для мониторинга цен на товары. Проблемы с поставкой ГСМ есть в Акмолинской, Костанайской, Жетысуской областях, ЗКО, а также в Алматы и Шымкенте.

Причину дефицита дизельного топлива прокомментировал министр энергетики Болат Акчулаков.

"В этом году разница цены на дизельное топливо в Казахстане и соседних странах не 80-100 тенге, а свыше 200 тенге за литр. Это привело к тому, что потребление выросло в разы. Свыше 100 тысяч тонн закупают иностранные потребители. То есть фактически дизтопливо вывозится из страны", - сообщил он.

Министр заверил, что несмотря на топливный дефицит, казахстанские сельхозпроизводители обеспечиваются ГСМ бесперебойно.

"Цена при отгрузке установлена в 177 тенге за литр. Но с учетом доставки, на местах выходит 203 тенге за литр. Вопрос отгрузки и доставки находится на контроле. Мы на своем сайте опубликовали контакты региональных представителей, и любой сельхозпроизводитель в случае появления проблем может к ним обратиться. Для этого мы создали штаб. Дефицит на заправках будет устранен в течении нескольких дней", - сообщил министр.

Однако члены совета подвергли критике работу ведомств, допустивших топливный кризис в стране.

По мнению Аманжана Жамалова, несвоевременное принятие мер привело к тому, что страна осталась без резерва ГСМ в преддверии уборочной компании.

"Учитывая, что происходит в мире, в стране должен быть как минимум трехмесячный запас ГСМ. В Казахстане одни из самых низких цен на ГСМ в мире. Зарубежным перевозчикам выгодно заправляться в Казахстане. Узбекские водители везут товары в Москву, заправляются в Шымкенте, потом в Уральске и также назад. Получается, мы косвенно субсидировали доставку узбекских товаров, удешевляли их для российского рынка. Сегодня правительство ввело дифференцированные цены на дизтопливо в зависимости от региона, транспорта и объема потребления. Для казахстанцев цена дизтоплива 230-260 тенге. Для иностранцев – 450 тенге. Почему только сейчас приняли решение о дифференцированных тарифах? И почему только по дизтопливу? По бензину такая же проблема. А в целом страдает всё население Казахстана. И на заправках опять дефицит. И вообще, сегодня благодаря вашим действиям автомобиль для казахстанцев уже не роскошь. Роскошь – бензин", - высказался Аманжан Жамалов.

По мнению членов совета, основной вопрос при дифференциации тарифа - кто будет контролировать заправки? По словам депутата, нужны условия и требования, обязывающие АЗС обслуживать в первую очередь казахстанцев.

"Казахстанец приедет на АЗС, ему скажут по 230 тенге дизтоплива нет, есть только по 450 тенге. Не хочешь - не покупай. Будут продавать только иностранным машинам, потому что это выгоднее в два раза. В итоге будет страдать население. Уже есть подтвержденные случаи, когда в регионах поставщики льготного дизтоплива продавали его по завышенной цене через АЗС", - отметил председатель совета.

По итогам совета министерствам энергетики, сельского хозяйства и МИО рекомендовано усилить контроль по обеспечению топливом, устранить проблемные вопросы в распределении и поставке льготного дизтоплива. В свою очередь региональные мониторинговые группы партии продолжат отслеживать реальную ситуацию на местах с ценами и доступностью ГСМ.