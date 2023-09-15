Несколько участков дорог временно перекроют в Астане

Несколько участков улиц перекроют на ремонт в Астане в ближайшие дни, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата столицы.

"В связи с проведением среднего ремонта дорожного полотна правой стороны проспекта Кошкарбаева с 16 по 18 сентября будет частично перекрыто движение для автотранспортных средств на участке от проспекта Тауелсиздик до проспекта Бауыржана Момышулы. Движение будет осуществляться по левой стороне в обоих направлениях", - сказано в сообщении.

Также 16 сентября будет полностью перекрыто движение на пересечении улиц Сыганак - Анет баба.

Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.