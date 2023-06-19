Несколько схем незаконной регистрации автомобилей выявили в Казахстане

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В Казахстане выявили несколько преступных групп, регистрирующих завезённые из-за рубежа автомобили по подложным документам. Об этом сообщает информационный портал внутренних дел, передаёт BaigeNews.kz. По предварительным данным, ущерб от работы мошенников составил около 840 миллионов тенге.

Так, в Акмолинской области мошенники предлагали услуги постановки на учёт грузовых машин. С февраля 2022 года по апрель 2023-его, используя поддельные квитанции об оплате за первичную государственную регистрацию, преступники поставили на казахстанский учёт 62 грузовые автомашины.

"Официальная оплата за первичную государственную регистрацию за каждую единицу грузовых автомобилей должна была составлять порядка 7-8 миллионов тенге. По предварительным данным, общая сумма ущерба государству составила около 500 миллионов тенге", - говорится в сообщении.

Другая преступная схема выявлена и ликвидирована борцами с оргпреступностью в Алматы, где незаконно регистрировался легковой автотранспорт, ввезённый в Казахстан из Южной Кореи. Уже установлено 250 автомобилей, зарегистрированных по поддельным документам. Предварительный ущерб оценивается в 340 миллионов тенге.

"В данном случае преступная группа фальсифицировала документы на транспортные средства, внося изменения в графе "год выпуска" с 2018 на 2020 год, уклонялись от уплаты установленной суммы сбора за первичную государственную регистрацию", - уточнили в МВД.

В Астане канал поставки транспортных средств организовали под видом запчастей. Их ставили на казахстанский учёт, подделывая документы о замене кузова без его фактического проведения.

В ходе досудебного расследования подозреваемые дали признательные показания.