Непогода стала причиной двух ДТП со смертельным исходом близ Караганды

Фото: polisia.kz

Два ДТП со смертельным исходом произошли в Карагандинской области из-за непогоды, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

21 февраля в 8:45 на трассе Кызылорда – Павлодар, в пяти километрах от Абая, столкнулись Nissan Note и рабочий автобус ПАЗ. 39-летний водитель легковушки скончался от полученных травм. В автобусе пострадавших нет.

В тот же день в 20:50 на трассе Алматы – Екатеринбург, в 25 километрах от Караганды, 32-летний водитель Toyota Corolla, не справившись с рулевым управлением, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с Volkswagen Passat под управлением 38-летнего мужчины.

Водитель Toyota от полученных травм скончался на месте, второй шофёр и двое пассажиров, находившихся в салоне его авто, доставлены в больницу.

Факты зарегистрированы в полиции, назначены экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.