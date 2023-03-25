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sports.kz Сегодня, 08:48
112
Сегодня, 08:48
112
Фото: sports.kz

Непобеждённый казахстанец прошел взвешивание перед боем в Мексике

Не знающий поражений боксер из Казахстана Евгений Павлов завтра утром проведёт бой в мексиканском Мехикали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Соперником Павлова станет местный боец Хуан Карлос Мирелес. Поединок рассчитан на восемь раундов.

Накануне боя оба соперника прошли взвешивание: вес Павлова составил 56,2 кг, а Хуан Карлос Мирелес показал на весах 54,5 кг. Лимит второй легчайшей весовой категории составляет 55,2 кг, но для нетитульных поединков допускается небольшое превышение.

Предыдущее выступление казахстанца состоялось так же в Мексике 15 октября прошлого года. Тогда в Тихуане он нокаутировал в шестом раунде другого мексиканского боксера Хесуса Гомеса Кинтану (11-10, 8 КО).

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Сегодня, 08:48
112
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