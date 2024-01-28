Непобеждённого боксёра брутально нокаутировали в бое за титул в весе Алимханулы
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На вечере бокса в Патхумтхани (Таиланд) состоялся бой за титул ABF в среднем весе между непобежденным местным боксёром Дануфолом Чанпратаком и представителем Индонезии Гейслером Апом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
Поединок был запланирован на десять раундов, но закончился уже в стартовой трехминутке: Ап серией ударов по корпусу отправил соперника на канвас. Чанпратак не смог сразу самостоятельно встать на ноги, и ему потребовалась медицинская помощь. Видео брутального нокаута представлено ниже.
Стоит отметить, что чемпионом мира WBO/IBF в среднем весе является представитель Казахстана Жанибек Алимханулы, а первым номером рейтинга WBC — Мейирим Нурсултанов. Кроме того, в прошлом титулами дивизиона владел Геннадий Головкин.
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