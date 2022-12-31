Необычное свечение в небе переполошило жителей Уральска

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Необычное явление сняли в небе над Уральском Необычное свечение сняли в небе над Уральском. Пользователи социальных сетей рассказали, что ночью заметили в небе над Уральском жёлтое свечение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Мой город".

Один из астрономов предположил, что это гало. Оптическое явление, которое может возникать вокруг луны и солнца, но в холодную погоду возможно и вокруг искусственного источника света.

Стоит отметить, что в соседней России это явление довольно частое и причину нашли сотрудники гидрометцентра. Жёлтые пятна в небе над городами образуются из-за отражения света от облаков. И не просто света — а освещения теплиц.