Необходимо решать проблемы регионов — политологи о предстоящих выборов депутатов сената

Фото: BaigeNews.kz

В Казахстане 14 января 2023 года пройдут выборы в сенат. О том, какие политические изменения возможны после их проведения, с корреспондентом BaigeNews.kz поделились эксперты.

"Депутаты будут значительно активнее, чем предыдущий состав"

Выборы депутатов сената проведут на совместных заседаниях выборщиков. Заседания правомочны, если на нём присутствуют более 50 процентов от числа избранных депутатов, которые представляют все маслихаты: области либо города республиканского значения или столицы. Голосование будут считать состоявшимся, если в нём примут участие более 50 процентов присутствующих выборщиков. Избранным считается кандидат, набравший более 50 процентов голосов выборщиков, принявших участие в голосовании.

Выдвижение кандидатов в депутаты сената парламента РК началось 29 ноября и длится 16 дней. Завершится период выдвижения в 18:00 по местному времени 14 декабря. Период регистрации кандидатов продлится до 26 дней.

Политолог Талгат Калиев отмечает, что следующий состав сената парламента станет более активным, чем предыдущий.

"В будущем выборы в маслихат будут проходить по смешанной системе: 50 процентов будут проходить по мажоритарным округам, по пропорциональной системе. 50 процентов уже будет независимых депутатов. Выборы в сенат осуществляют депутаты маслихатов. Думаю, что сенат из-за того, что подотчётен маслихату, будет проводить смелую, принципиальную политику. Депутаты будут значительно активнее, чем предыдущий состав", — сказал эксперт.

Он отметил, что полномочия депутатов сената значительно расширятся, и это отразится на деятельности самой палаты.

"Кандидат в депутаты сената среди маслихата должен презентовать свою программу и убедить голосовать за его кандидатуру. У депутатов будут свои запросы, которые основаны на наказах их избирателей. Думаю, что в дальнейшим будет ещё больше формироваться институт политической репутации. Когда политики несут больше ответственности и вынуждены контролировать свою репутацию, проявлять высокий уровень медийности", — отметил Талгат Калиев.

Другой политический эксперт Ерлан Ахмеди считает, что предстоящие выборы пройдут честно и открыто.

"В следующем году обновится не только мажилис, но и часть депутатского корпуса сената. Выборы в сенат можно обозначить, как второй этап нового электорального цикла", — считает эксперт.

Согласно Конституции РК, сенаторы избираются на косвенных выборах, за них голосуют депутаты маслихатов. С учётом объявления о строительстве нового, справедливого Казахстана, и публичного объявления даты выборов самим президентом, выборы пройдут в условиях честной и открытой конкуренции, считает Ахмеди. По мнению политолога, в будущем можно рассмотреть вопрос о прямых выборах депутатов сената, когда граждане сами будут их избирать.

По словам эксперта, на повестке избранных депутатов в первую очередь должны быть социальные и экономические вопросы. Также немаловажными остаются вопросы внешней политики.

"В этом году реализована масштабная программа политической модернизации президента, проведён республиканский референдум. Таким образом, был заложен фундамент новой демократической политической модели Казахстана. Электоральный цикл должен закрепить все эти начинания. В результате к середине следующего года состоится перезагрузка всех ветвей власти нашей страны. Следующим важным вопросом является построение справедливой экономики. Решение социальных вопросов, борьба с коррупцией и олигополией будут важными вопросами в повестке дня. С учётом геополитического кризиса, Казахстан продолжит активную внешне политическую деятельность, основываясь на принципах многовекторности", — отметил Ерлан Ахмеди.

Необходимость в обновлении состава

Политолог Замир Каражанов считает, что после проведения выборов в сенате должно появится больше представителей общественности. По мнению эксперта, преобладание чиновников в палате парламента не делает его эффективным.

"По большей части в сенате всегда были в основном представители госорганов: заместители акимов областей, начальники каких-то управлений. Там очень мало представителей от общества, гражданских активистов. Причина проста: депутаты в сенат избираются не прямым голосованием, а косвенным. Их избирают маслихаты".

По его словам, одной из главных задач новых депутатов станет решение проблем регионов.

"Задача сената не в том, чтобы сдерживать какие-то сложные законопроекты мажилиса, а представлять интересы регионов. Тем более, что сейчас там ситуация непростая. У нас много дотационных регионов. Нужно вывести их новый уровень, чтобы в регионах бизнес процветал и от этих налогов развивался. Какие-то программы принимаются, но они не сказываются на реальном положении экономики", — считает политолог.

Он также обращает внимание социальные вопросы.

"В обществе много вопросов социального характера: проблемы инвалидов, многодетных семей, бытового насилия. Это то, о чём мы больше всего читаем в СМИ. Но нерешённых вопросов значительно больше. Это, например, и проблема воды, сельскохозяйственных территорий", — отмечает собеседник.

С мнением о том, что после проведения выборов в сенате должны появится гражданские активисты, согласен и политолог Адиль Сайлаубек. Эксперт обращает внимание на необходимость повышения политический активности депутатов.

"Мы замечаем, что депутаты становятся очень активными во время проведения выборов: и президентских, и парламентских. Однако после окончания их активность спадает, и это неправильно", — говорит Сайлаубек.

Он считает, что новым депутатам будет сложно решить накопившиеся проблемы. Поэтому не ждёт от выборов особых изменений.