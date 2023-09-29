Немецкий бизнес инвестировал в экономику Казахстана около 6 млрд долларов

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в "круглом столе" деловых кругов Казахстана и Германии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Глава государства в своём выступлении отметил, что, несмотря на геополитические потрясения в прошлом году, объём двусторонней торговли вырос на 25% и достиг 2,8 млрд долларов. По его словам, немецкий бизнес инвестировал в Казахстан почти 6 млрд долларов. При этом около 90% данных инвестиций приходится на несырьевой сектор.

Всего в нашей стране действует более тысячи компаний с немецким капиталом. Касым-Жомарт Токаев высоко оценил немецкий подход к ведению бизнеса, основанный на принципах решительности, точности и ответственности. Президент выразил заинтересованность в создании производств, которые будут выпускать продукцию по формуле "Сделано в Казахстане с немецким качеством".

Глава государства обозначил ряд перспективных направлений для взаимного сотрудничества. По его словам, прежде всего Казахстан готов стать надёжным партнером в области природных ресурсов и критически важных сырьевых материалов, в которых нуждается промышленность Германии и Европы.

"Ожидается, что к 2040 году мировой спрос на критические материалы и редкоземельные металлы увеличится в четыре раза. По оценкам Всемирного банка, в Казахстане насчитывается более пяти тысяч неразведанных месторождений стоимостью свыше 46 трлн долларов. Именно поэтому я предложил канцлеру Олафу Шольцу создать консорциум для реализации совместных сырьевых проектов. Эта инициатива, наряду с уже существующими соглашениями о межправительственном партнерстве, позволит вывести наше сотрудничество на новый уровень. Я приглашаю частных немецких инвесторов присоединиться к этому консорциуму", — отметил президент.

Следующим перспективным направлением было названо сотрудничество в области возобновляемых источников энергии. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, у нашей страны есть все предпосылки для того, чтобы стать ведущим мировым производителем "зеленого" водорода. В настоящее время имеется соглашение с германо-шведской компанией Svevind Group на 50 млрд долларов по производству зелёного водорода. Это один из крупнейших проектов такого рода в мире. В

дальнейшем производство "зелёного" водорода может открыть путь для выпуска "зелёных" стали, алюминия и других металлов. Президент выразил уверенность, что объединение немецких технологических решений с казахстанскими природными и человеческими ресурсами способно привести к высоким результатам.

Следующей областью для кооперации было названо использование потенциала транспорта и логистики. По словам главы государства, в новой геополитической реальности "Средний коридор" приобретает все большее значение для обеспечения связи между Европой и Азией. Глава государства полагает, что большие резервы для сотрудничества имеются в сфере сельского хозяйства.