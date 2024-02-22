Нелегальный цех по разделке мяса шокировал проверяющих в Шымкенте
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Сотрудники территориальной инспекции Комитета ветеринарного контроля и надзора МСХ РК совместно с прокуратурой и полицией провели рейд по складским помещениям на улице Аймауытова в Шымкенте. Обнаруженный цех по разделке мяса поверг их в шок, передаёт BaigeNews.kz.
Объект функционировал с грубыми нарушениями санитарных норм и законодательства. Забой скота вели без документов. Фарш изготавливали из субпродуктов без соблюдения санитарных норм. На продажу отправляли продукцию без ветеринарного контроля.
"За несоблюдение ветеринарных правил, требований (связанных с переработкой и реализацией животноводческой продукции) в отношении четырёх лиц составлены административные протоколы по пункту 2 части 1 статьи 406 Кодекса РК "Об административных правонарушениях". На каждого наложен штраф в размере 20 МРП. Оштрафован водитель "ГАЗели" за перевозку мясной продукции и сырья без соблюдения ветеринарных требований", - сообщили в Комитете ветконтроля.
В ходе проверки установлено, что отсутствовали ветеринарные сопроводительные документы на головы животных, не проводилась ветеринарно-санитарная экспертиза, в цехе не было морозильных камер для хранения продукции и системы утилизации непригодных мясных отходов.
"Не проводились дезинфекция, дезинсекция, дератизация и даже влажная уборка. Кроме того, в местах вскрытия содержится сырье скота в антисанитарных условиях, корм для грызунов, которые являются переносчиками опасных инфекционных заболеваний. В связи с грубыми нарушениями требований Закона "О ветеринарии" и наличием опасности для жизни и здоровья человека склады временно закрыты и опечатаны ветеринарной инспекцией. Вся продукция животного происхождения, выявленная в восьми складских помещениях, уничтожена", - уточнили в ведомстве.
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