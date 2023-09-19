Нелегальный алкоголь стоимостью более 9 млн тенге выявили в Астане

Сотрудники департамента госдоходов в ходе рейдов выявили в Астане нелегальную алкогольную продукцию на сумму 9,1 миллиона тенге. Нарушители намеревались продавать напитки без лицензии и сопроводительных накладных на товары, передаёт BaigeNews.kz.

"Всего выявлено 465 литров самодельной алкогольной продукции (в простонародье "колхозка") и 961 бутылка элитного алкоголя. В отношении нарушителей составлены материалы по статье 463 КоАП РК и переданы в суд для принятия процессуального решения", - сообщили в Минфине.

Согласно Закону РК "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции" на территории Казахстана запрещена реализация этилового спирта и алкогольной продукции без сертификатов (и знаков) соответствия и соответствующих требований технических регламентов.

Кроме того, употребление суррогатного алкоголя пагубно влияет на здоровье человека.