Нелегальные сигареты и алкоголь продавали в Алматинской области
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В Алматинской области были изъяты нелегальные 903 бутылки различного алкоголя и 11 620 пачек сигарет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.
Сообщается, что сотрудники Департамента госдоходов выявили безлицензионную деятельность и нелегальную продажу подакцизной продукции в пяти торговых точках Алматинской области.
"Всего изъято 903 бутылки алкогольной продукции разных наименований без сопроводительных накладных на товары и сигареты не маркированные средствами идентификации в количестве 11 620 штук ("Fast", "Zumerret", "Oscar")", - сообщили в КГД.
Отмечается, что по данным фактам составлены административные материалы по статьям 463, 283 и 283-1 КоАП РК и переданы в суд. За данные нарушения налогоплательщикам грозит штраф от 50 до 150 МРП с конфискацией подакцизных товаров.
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