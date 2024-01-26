Нелегальные сигареты и алкоголь продавали в Алматинской области

В Алматинской области были изъяты нелегальные 903 бутылки различного алкоголя и 11 620 пачек сигарет, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Комитет государственных доходов МФ РК.

Сообщается, что сотрудники Департамента госдоходов выявили безлицензионную деятельность и нелегальную продажу подакцизной продукции в пяти торговых точках Алматинской области.

"Всего изъято 903 бутылки алкогольной продукции разных наименований без сопроводительных накладных на товары и сигареты не маркированные средствами идентификации в количестве 11 620 штук ("Fast", "Zumerret", "Oscar")", - сообщили в КГД.

Отмечается, что по данным фактам составлены административные материалы по статьям 463, 283 и 283-1 КоАП РК и переданы в суд. За данные нарушения налогоплательщикам грозит штраф от 50 до 150 МРП с конфискацией подакцизных товаров.