Некторые животные вымрут к 2050 году — учёные

Фото: hi-news.ru

Эксперты спрогнозировали шестую волну вымирания животных, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на hi-news.ru.

На нашей планете живет невероятное разнообразие различных организмов — всевозможные насекомые, животные, птицы, рыбы, земноводные и т.д. Однако все они составляют лишь 1% от того количества видов, которые когда-либо жили на Земле. Да, в это сложно поверить, но 99% организмов вымерли. Произошло это во время пяти массовых вымираний.

В настоящее время по мнению многих экспертов происходит шестое массовое вымирание. Причем многие виды могут исчезнуть не когда-то в будущем, через сотни лет, а уже сейчас, к 2050 году.

Все вымирания, которые случались раньше, возникали по разным естественным причинам — вулканической активности, падения метеоритов и т.д. Шестое же вымирания вызвано деятельностью человека.

Как недавно выяснилось, в следствие глобального потепления климата, вызванного выбросами парниковых газов в атмосферу, планета уже преодолела некоторые точки невозврата, в результате чего катастрофа уже неизбежна.

Фото: hi-news.ru

Согласно данным Международного союза охраны природы, около 41 000 видов (около трети от всего количества видов) в настоящее время находятся под угрозой исчезновения. К таким видам относится суматранский орангутан, дальневосточный леопард, суматранский слон, черный носорог, горилла Кросс-Ривер и многие другие. За предыдущие десять лет численность популяции этих животных сократилась на 89-90%.

К примеру, в дикой природе осталось всего 70 амурских леопардов, а численность вакита, морских свиней, считающихся самым редким морским млекопитающим в мире, составляет 10 особей.

Согласно данным, опубликованным в журнале Biological Conservation, под угрозой исчезновения также находится более 40% видов насекомых. К ним относится белоперый кузнечик, южный альпийский кустарниковый сверчок, голубая бабочка Свейнпола, шмель Франклина, сейшельская бескрылая цикадка и прочие.

Как утверждает Межправительственная группа экспертов по изменению климата, к 2050 году могут погибнуть более 90% коралловых рифов в мире, даже если глобальное потепление климата удастся удержать на уровне 1,5 градуса по Цельсию. Причиной гибели коралловых рифов являются в основном морские волны тепла, о которых мы рассказывали ранее.

Однако точные данные о количестве видов, которые находятся под угрозой и могут исчезнуть к 2050 году, по мнению ученых, получить пока еще невозможно. Поэтому масштабы вымирания еще только предстоит выяснить.

По мнению некоторых специалистов, многие виды способны адаптироваться, но им для этого требуется время. Как сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Trends in Ecology & Evolution.

Фото: hi-news.ru

Некоторые животные и птицы, возможно, легко адаптируются к изменяющимся условиям. К примеру, несколько видов австралийских попугаев эволюционировали за последние 150 лет.

Увеличенный размер клюва позволил им лучше регулировать внутреннюю температуру.