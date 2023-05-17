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  • Некоторые суды переименовали и реорганизовали в Казахстане
kapital.kz Сегодня, 13:49
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Сегодня, 13:49
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Фото: kapital.kz

Некоторые суды переименовали и реорганизовали в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев 15 мая этого года подписал указ "О реорганизации и переименовании некоторых судов и кадровых вопросах судов", передаёт BaigeNews.kz.

В частности, переименованы суды:

  • суд города Hyp-Султана в суд города Астаны;
  • районные и приравненные к ним суды города Hyp-Султана в районные и приравненные к ним суды города Астаны.

Кроме того, реорганизованы:

  • Алматинский районный суд, суд района "Байқоңыр", Есильский районный суд и Сарыаркинский районный суд г.Астаны путем слияния в межрайонный суд по гражданским делам г.Астаны;
  • районный суд № 2 Алматинского района, суд № 2 района "Байқоңыр", районный суд № 2 Есильского района и районный суд № 2 Сарыаркинского района г.Астаны путем слияния в межрайонный суд по уголовным делам г.Астаны;
  • Абайский районный суд, Аль-Фарабийский районный суд, Энбекшинский районный суд и Каратауский районный суд города Шымкента путем слияния и разделения на межрайонный суд по гражданским делам г.Шымкента и межрайонный суд по уголовным делам г.Шымкента.

Также произошли кадровые назначения судейского корпуса.

Указ вводится в действие со дня подписания.

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Сегодня, 13:49
243
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