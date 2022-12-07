"Некоторые сгущали краски, сидя на диване и пытались раскачать ситуацию" - блогер о ситуации в Экибастузе

Фото: baigenews.kz

Общественный деятель Сауле Кайсар высказалась о том, как некоторые пользователи соцсетей освещали ЧП в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz.

Своим мнением девушка поделилась на своей странице в Facebook.

"Урааа! В Экибастуз дали тепло во все пострадавшие дома! Специалисты и обычные люди столько дней работали, не покладая рук. Все вместе, слаженной работой добились того, чтобы было тепло в домах. Это обычные хайпажоры!!! Некоторые личности сидя на диване просто сгущали краски или поехав в Экибастуз, ловили самые ужасные моменты и кричали "Смотрите! Все плохо! Все плохо!". Такое ощущение что это апокалипсис, конец света пришёл. Хотя вокруг шла работа , практически 24/7. Просто возмущает, как они пытались максимально раскачать ситуацию и тем самым привлечь внимание к себе", - считает Сауле Кайсар.

Сауле Кайсар также возмутилась, что некоторые блогеры начали активно проводить денежные сборы.

"Собирали деньги на свой счёт и якобы они сейчас переведут в Экибастуз. Конечно это всегда ответственность и на совести этих людей. Но такие сборы не всегда прозрачны. Даже вон если вспомнить Фонд ҚазақХалқына, даже там непонятная ситуация и бардак. А что уж говорить о таких стихийных сборах.."

Общественный деятель отметила труд простых граждан, в том числе из других городов.