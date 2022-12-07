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  • "Некоторые сгущали краски, сидя на диване и пытались раскачать ситуацию" - блогер о ситуации в Экибастузе
baigenews.kz Сегодня, 18:23
262
Сегодня, 18:23
262
Фото: baigenews.kz

"Некоторые сгущали краски, сидя на диване и пытались раскачать ситуацию" - блогер о ситуации в Экибастузе

Общественный деятель Сауле Кайсар высказалась о том, как некоторые пользователи соцсетей освещали ЧП в Экибастузе, передаёт BaigeNews.kz.

Своим мнением девушка поделилась на своей странице в Facebook.

"Урааа! В Экибастуз дали тепло во все пострадавшие дома! Специалисты и обычные люди столько дней работали, не покладая рук. Все вместе, слаженной работой добились того, чтобы было тепло в домах. Это обычные хайпажоры!!! Некоторые личности сидя на диване просто сгущали краски или поехав в Экибастуз, ловили самые ужасные моменты и кричали "Смотрите! Все плохо! Все плохо!". Такое ощущение что это апокалипсис, конец света пришёл. Хотя вокруг шла работа , практически 24/7. Просто возмущает, как они пытались максимально раскачать ситуацию и тем самым привлечь внимание к себе", - считает Сауле Кайсар. 

Сауле Кайсар также возмутилась, что некоторые блогеры начали активно проводить денежные сборы.

"Собирали деньги на свой счёт и якобы они сейчас переведут в Экибастуз. Конечно это всегда ответственность и на совести этих людей. Но такие сборы не всегда прозрачны. Даже вон если вспомнить Фонд ҚазақХалқына, даже там непонятная ситуация и бардак. А что уж говорить о таких стихийных сборах.."

Общественный деятель отметила труд простых граждан, в том числе из других городов. 

"Но не стоит забывать, что благодаря ответственным людям, благодаря самоотдаче работников и простых граждан, результат по подаче тепла был достигнут быстрее. Без помощи честных и самоотверженных людей, наверное пришлось бы дольше ждать. Благо, что столько людей было задействовано, столько специалистов приехали с других городов. Вспомнить даже, что было недавно в родном моем Қызылжар. Когда просто на глазах упала эта труба и это был большой скандал. Люди боялись что останутся без тепла. Но слава Богу вопрос решили. Меня также волнует реально, какая ситуация в других городах?! Не рванет ли завтра также в другом регионе. И что опять сниму Акима, если этот ТЭЦ принадлежит какому-то олигарху?! Надеюсь, что власти эту ситуацию возьмут на контроль. Не думаю, что монополисты, владельцы таких тест будут раскошеливаться и вкладывать в него".

 

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#Экибастуз
BaigeNews.kz
Сегодня, 18:23
262
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