Неизвестные убили 38 сайгаков в Атырауской области
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В Махамбетском районе Атырауской области были обнаружены свыше 38 туш сайгаков без рогов, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в Комитете лесного хозяйства и животного мира, по факту отстрела сайги начато досудебное расследование по части 2 статьи 339 УК РК (Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами).
"Ведутся следственные мероприятия. О результатах следственных мероприятий будет сообщено дополнительно, - сообщили в в Комитете лесного хозяйства и животного мира.
Мероприятия по регулированию численности сайгаков на территории Атырауской области начались 16 января 2024 года.
Регулирование численности сайгаков осуществляется непосредственно при сопровождении инспекторов РГКП "ПО Охотзоопром".
"В соответствии с утвержденным алгоритмом, туши сайгаков полученные в результате регулирования в обязательном порядке направляются в мясокомбинаты для ветеринарного контроля без желудочно-кишечного тракта, но с внутренними органами, головой и шкурой, ветеринарами проводится осмотр туш и выдается ветеринарная справка", — сообщили в комитете.
Рога сайгака отделяются под контролем ответственного за учет дериватов сотрудника РГКП "ПО Охотзоопром" и государственных инспекторов территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира с соблюдением установленных требований и подлежат обязательной маркировке с последующей передачей в РГКП "ПО Охотзоопром" для хранения.
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