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  • Неизвестные срубили десятки деревьев вдоль трассы Усть-Каменогорск — Риддер
noks.kz Сегодня, 03:17
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Фото: noks.kz

Неизвестные срубили десятки деревьев вдоль трассы Усть-Каменогорск — Риддер

Вдоль автодороги Усть-Каменогорск — Риддер неизвестные срубили десятки деревьев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Noks.kz.

 
О незаконной рубке в специализированную природоохранную прокуратуру ВКО сообщил житель села Белоусовка Глубоковского района.
 
"Во время внеплановой проверки, проведённой по поручению прокуратуры, выявлено, что возле села Секисовка на 36-м километре автодороги Усть-Каменогорск — Риддер в защитных лесонасаждениях неизвестные срубили 22 тополя и 10 берёз",, — рассказали в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.

Ущерб природе составил более 60 тысяч тенге. Материалы дела переданы в отдел полиции Глубоковского района для дальнейшего рассмотрения.

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#экология #вырубка деревьев #ВКО #полиция
BaigeNews.kz
Сегодня, 03:17
134
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