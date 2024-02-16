Нефтехимические отходы загорелись на предприятии в Актау

На предприятии ТОО "Kazakhstan Petrocheminal Industries" загорелись нефтехимические отходы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Мангистау.

По информации ДЧС, площадь горения составила около 60 кв. м.

"16 февраля в 11:55 на предприятии ТОО "Kazakhstan Petrocheminal Industries" в 5-й производственной зоне города Актау. Загорание нефтехимических отходов внутри 63-метровой (диаметром 5 метров) башни, пришедшей в негодность", - говорится в сообщении.

В настоящее время от ДЧС задействовано 30 человек личного состава и 6 единиц техники. Причина возгорания выясняется.