Нефтехимические отходы загорелись на предприятии в Актау
Сегодня, 17:55
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:55Сегодня, 17:55
64Фото: gov.kz
На предприятии ТОО "Kazakhstan Petrocheminal Industries" загорелись нефтехимические отходы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС Мангистау.
По информации ДЧС, площадь горения составила около 60 кв. м.
"16 февраля в 11:55 на предприятии ТОО "Kazakhstan Petrocheminal Industries" в 5-й производственной зоне города Актау. Загорание нефтехимических отходов внутри 63-метровой (диаметром 5 метров) башни, пришедшей в негодность", - говорится в сообщении.
В настоящее время от ДЧС задействовано 30 человек личного состава и 6 единиц техники. Причина возгорания выясняется.
Самое читаемое
- ТЭЦ за 1 млрд долларов: как россияне будут строить самый дорогой энергообъект Семея
- "Этим врачам всё равно": интервью с операционной медсестрой о стереотипах пациентов и ценности жизни
- Алматинцы снова ощутили землетрясение
- Судно с пассажирами затонуло в Каспийском море
- Взрыв газа произошел в одном из магазинов Темиртау