Недоступная среда: организации РК оштрафовали на 60 млн тенге за нарушение прав инвалидов

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Казахстанские организации получили порядка 300 административных штрафов на общую сумму более 60 миллионов тенге за нарушение прав лиц с инвалидностью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты населения РК.

Специалисты территориальных департаментов Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК провели в 2022 году 1062 проверки объектов социальной и транспортной инфраструктуры в сферах государственного управления, здравоохранения, социальной защиты, культуры, частного предпринимательства и других. По их итогам выдано более 900 предписаний об устранении выявленных нарушений.

"Наибольшее количество нарушений выявлено в Туркестанской (23 процента от общего числа нарушений), Костанайской (22 процента) областях, а также в городе Алматы (семь процентов). Основная масса нарушений приходится на объекты частного предпринимательства и объекты, введённые в эксплуатацию до 2015 года", — говорится в сообщении.

Основными замечаниями при проведении адаптации стали несоответствие угла наклона пандуса, отсутствие доступа в санитарно-бытовые помещения, поручней на лестницах, парковочных мест и другие.

Результаты предыдущих посещений мониторинговых групп показали, что больше всего нарушений при проведении адаптации выявлено в Мангистауской, Карагандинской, Атырауской областях. Положительная работа по проведению адаптации отмечается в Алматинской, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях.

Для мониторинга мер по адаптации объектов на местах и доступности этой информации лицам с инвалидностью функционирует портал "Интерактивная карта доступности". Данные на портале заполняются местными исполнительными органами. ЛСИ перед посещением конкретного объекта, не выходя из дома (с компьютера или телефона) могут посмотреть степень его адаптированности, а также в последующем дать оценку доступности.

Отмечается, что в принятом сенатом парламента Социальном кодексе РК внедрено понятие "социальный инспектор", который реализует контрольные функции в соответствии с Предпринимательским кодексом РК в области социальной защиты лиц с инвалидностью и в сфере предоставления специальных социальных услуг. Данными функциями наделены сотрудники территориальных департаментов Комитета труда и социальной защиты МТСЗН РК.

На региональном уровне создано 227 мониторинговых групп по обеспечению доступа для лиц с инвалидностью, утверждённых заместителями районных и городских акимов, в состав которых вошли 1630 человек.

На заседании республиканской рабочей группы по обеспечению доступа для лиц с инвалидностью, которое состояло в конце марта, участники отметили, что в Казахстане начинается сезон строительных и адаптационных мероприятий на объектах. Их собственники запланировали проведение капитальных и текущих ремонтов. В связи с этим члены мониторинговых групп должны посетить все эти объекты.