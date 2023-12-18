Неделя Астаны началась на рождественском рынке Парижа

На крупнейшем рождественском рынке Парижа началась неделя Астаны. Впервые казахстанские ремесленники представляют свою продукцию жителям и гостям мировой столицы моды. Это стало возможным благодаря поддержке акимата Астаны и Ассоциации казахских женщин во Франции, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "24KZ".

Асыки, домбра и национальная кухня – так официально открываются дни Астаны, посвящённые творчеству ремесленников казахстанской столицы. Этнодизайнер

Бибигуль Карденова привезла шелковые шапаны с войлочными аппликациями, сумочки и шляпки, но пока больше всего продаж приходится на теплые шарфы и домашние тапочки. Один из покупателей забрал сразу 11 пар.

Бибигуль работает в павильоне вместе с ювелиром Жаркынбеком Тукби. Его национальные украшения отсюда разлетаются по разным точкам мира. Парижане и туристы охотно примеряют и покупают ювелирные изделия в качестве подарков.

"Вчера начали продавать, хорошо пошло. Туристы на ярмарке изучали наш товар, были продажи. Казахский национальный продукт, ювелирные изделия вызвали большой интерес. И наша цель – наше народное, отечественные товары, ювелирное мастерство, ремесленные продукты привезти сюда, чтобы познакомить Европу, зарубежные страны с нами", – рассказал ювелир Жаркынбек Тукби.

Рождественская ярмарка, которую за сезон посещает до миллиона человек, это любимое место прогулок и праздничного шопинга. Павильон столичных ремесленников не только предлагает товары из Казахстана, но и представляет туристические возможности Астаны. Случайно ли, но само место проведения ярмарки – коммерческий район Ля Дефанс сильно похож на некоторые районы Астаны.

Дни Астаны на парижском рождественском базаре только начались, и первый день продаж уже показал серьезный интерес местного населения к товарам из Казахстана. В них есть то, что высоко ценится во Франции: натуральный состав, высокое качество, ручной труд и необычный дизайн.