Неблагоприятные метеоусловия в воскресенье обещают лишь в одном городе Казахстана

Фото: smotrim.ru

По проногозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 19 февраля ожидаются только в городе Балхаш, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в Балхаше в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха.

В остальных городах Казахстана метеоусловия в субботу будут благоприятными.

При неблагоприятных метеоусловиях специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что по прогнозам "Казгидромета", на большей части территории Казахстана в воскресенье сохранится неустойчивый характер погоды: пройдёт снег с низовой метелью, на юго-западе, юге, юго-востоке осадки в виде дождя и снега с гололёдными явлениями. По республике ожидаются усиление ветра, туман. Во многих регионах страны объявлено штормовое предупреждение.