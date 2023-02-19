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smotrim.ru Сегодня, 08:22
272
Сегодня, 08:22
272
Фото: smotrim.ru

Неблагоприятные метеоусловия в воскресенье обещают лишь в одном городе Казахстана

По проногозам "Казгидромета", неблагоприятные метеорологические условия 19 февраля ожидаются только в городе Балхаш, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в Балхаше в воскресенье возможно ухудшение качества воздуха.

В остальных городах Казахстана  метеоусловия в субботу будут благоприятными.

При неблагоприятных метеоусловиях специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее сообщалось, что  по прогнозам "Казгидромета",  на большей части территории Казахстана  в воскресенье сохранится неустойчивый характер погоды: пройдёт снег с низовой метелью, на юго-западе, юге, юго-востоке осадки в виде дождя и снега с гололёдными явлениями. По республике ожидаются усиление ветра, туман.  Во многих регионах страны объявлено штормовое предупреждение.

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#неблагоприятные метеоусловия #Казгидромет #погода
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:22
272
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