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subhekabul.com Сегодня, 08:18
103
Сегодня, 08:18
103
Фото: subhekabul.com

Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в 13 городах страны

По прогнозам "Казгидромета",  в воскресенье неблагоприятные метеоусловия сложатся в 13 городах республики, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что погодные условия в  Костанае, Караганде, Жезказгане, Балхаше, Темиртау, Усть-Каменогорске, Семее, Риддере, Атырау, Актобе, Шымкенте, Алматы и Астане будут способствовать накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. 

При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества воздуха в этих населённых пунктах. 

При этом, в остальных городах Казахстана в этот день метеоусловия будут благоприятными.

Напомним, одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации: ветер, осадки, влажность, температура воздуха.

Ранее синоптики "Казгидромета" объявили на 29 января штормовое предупреждение в пяти регионах страны из-за тумана и низовой метели. По прогнозам синоптиков, в большей части Казахстана сохранится погода преимущественно без осадков.

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#неблагоприятные метеоусловия #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:18
103
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