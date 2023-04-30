Неблагоприятные метеоусловия пообещали жителям четырёх городов

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По прогнозам "Казгидромета", 30 апреля неблагоприятные метеорологические условия ожидаются в Петропавловске, Актобе и Астане, а ночью — и в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz .

Синоптики предполагают, что из-за погодных условий в воскресенье в этих городах возможно ухудшение качества воздуха.

Жителям этих населённых пунктов 30 апреля специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Напомним, по прогнозам "Казгидромета", на юге, юго-востоке, востоке республики пройдут дожди, а на юге, юго-востоке — с грозами. На большей части территории страны ожидается погода без осадков. Также по Казахстану синоптики прогнозируют усиление ветра, на севере — туман, на юге — пыльную бурю