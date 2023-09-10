Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в двух городах Казахстана

По прогнозам "Казгидромета", 10 сентября в Алматы и ночью в Атырау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что в субботу погодные условия будут способствовать накоплению вредных веществ в атмосфере этих городов.

Сутки 10 сентября и ночью 11 сентября метеорологические условия в Алматы будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере мегаполиса. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

В Алматы ожидается переменная облачность, погода без осадков. Ветер западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха днём 27-29 тепла, ночью 17-19 тепла.

В Атырау метеорологические условия ночью будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. Ожидается переменная облачность, небольшой дождь. Ветер северо-западный 7-12 етров в секунду. Температура воздуха 12-14 тепла.

Жителям двух городов специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказывали о погоде в Казахстане на воскресенье.