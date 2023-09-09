Дожди и грозы снова обещают казахстанцам в воскресенье

Как сообщает "Казгидромет", по-прежнему на большей части страны сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на западе, севере страны ожидаются сильные дожди с грозами, передаёт BaigeNews.kz.

Лишь на востоке страны преимущественно погода без осадков. По республике ожидаются порывистый ветер, на северо-западе, юго-западе, севере, в горных районах юго-востока страны возможен град. На севере РК — туман.

В Жамбылской, в центре, на востоке, юге Кызылординской, на северо-западе, северо-востоке Атырауской, на юго-западе, востоке, севере, в центре Западно-Казахстанской областей, на юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На западе, юге, севере, в центре Западно-Казахстанской, на юге Павлодарской областей сохраняется высокая пожарная опасность. На севере Западно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

10 сентября днём на северо-западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области ожидается сильный дождь, гроза, град. Ветер северо-восточный с переходом на северо-западный днем 15-20, порывы 23-28 метров в секунду. В Актау днём ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный 15-20, порывы 23-28 метров в секунду.

Ночью на юге, востоке, днем на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. В Уральске днём ожидается гроза. На западе, юге, севере, в центре области ожидается высокая пожарная опасность. На юго-западе, северо-западе, востоке, в центре области ожидается чрезвычайная пожарная опасность. Ночью в Уральске и на севере ЗКО ожидаются на поверхности почвы заморозки 2 градуса.

Ночью на востоке, днём на западе Кызылординской области ожидается гроза. 10-11 сентября в центре, на востоке, юге Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде 10-11 сентября сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

10 сентября на юге области Улытау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днём на западе, юге Атырауской области ожидается сильный дождь, гроза. Ветер северо-западный днем при грозе 15-20 метров в секунду. 10 сентября на северо-западе, северо-востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау днём ожидается гроза. Ветер северо-западный днем при грозе 15-18 метров в секунду.

10 сентября днем на западе, севере, юге Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 метров в секунду. В Актобе ветер северо-западный днем порывы 15 метров в секунду.

Ночью и утром на западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается гроза. Ветер восточный на севере, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 метров в секунду. В Шымкенте и Туркестане ночью ожидается гроза, ветер восточный ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Ночью на севере Акмолинской области ожидается сильный дождь. Ночью на севере, юге, западе области, днём на севере области ожидается гроза. Ночью и утром на севере, востоке области ожидается туман. Ветер западный, северо-западный на западе, севере, юге области порывы 15-20 метров в секунду. В Кокшетау ночью и утром ожидается временами сильный дождь, гроза.

Ночью на большей части Северо-Казахстанской области ожидается дождь, на западе области сильный дождь. На юге, севере, востоке области ожидается гроза, на юго-востоке области туман. Днём на востоке области ожидается град. Ветер восточный на юге, севере, западе области порывы 15-20 метров в секунду. В Петропавловске ожидается гроза. Ветер восточный ночью порывы 15-20 метров в секунду.

Днём на севере, западе Павлодарской области ожидается гроза. На юге области сохраняется высокая пожарная опасность.

На западе, севере, востоке Костанайской области ожидается гроза. Днём на севере, западе области град. Ветер юго-восточный на западе, севере области 15-20 метров в секунду.

В Астане 10 сентября ночью и утром ождается туман.