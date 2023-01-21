Неблагоприятные метеоусловия будут в девяти городах страны

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"Казгидромет" спрогнозировал неблагоприятные метеоусловия в девяти городах Казахстана, где погода будет способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передаёт BaigeNews.kz.

"21 января 2023 года в городах Костанай, Караганда, Темиртау, Усть-Каменогорск, Семей, Риддер, Актобе, Астана, Алматы ожидаются неблагоприятные метеорологические условия", — сообщили синоптики.

Специалисты уточняют, что при возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в этих городах.

При этом одним из важнейших факторов стал прогноз синоптической ситуации: ветер, осадки, влажность, температура воздуха.

При неблагоприятных метеоусловиях специалисты рекомендуют сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения; детям и беременным женщинам отказаться от длительных прогулок; людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе, иметь при себе лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в стране на выходных.