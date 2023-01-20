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Иллюстративное фото Сегодня, 16:53
171
Сегодня, 16:53
171
Фото: Иллюстративное фото

Какой будет погода на выходных в Казахстане

Синоптики Казгидромета сообщили, какой будет погода в Казахстане в выходные дни, передаёт BaigeNews.kz.

В западной и южной частях республики с отрогом Северо-западного антициклона сохранится ясная погода без осадков.

На севере, востоке и в центре страны на синоптическую ситуацию окажет влияние циклон из районов Баренцева моря, который принесёт с собой снег и усиление ветра с низовой метелью. Резких перепадов температурного фона не ожидается.

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#погода #Казгидромет #выходные
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:53
171
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