Какой будет погода на выходных в Казахстане

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Синоптики Казгидромета сообщили, какой будет погода в Казахстане в выходные дни, передаёт BaigeNews.kz.

В западной и южной частях республики с отрогом Северо-западного антициклона сохранится ясная погода без осадков.

На севере, востоке и в центре страны на синоптическую ситуацию окажет влияние циклон из районов Баренцева моря, который принесёт с собой снег и усиление ветра с низовой метелью. Резких перепадов температурного фона не ожидается.