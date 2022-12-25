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myseldon.com Сегодня, 08:15
296
Сегодня, 08:15
296
Фото: myseldon.com

Неблагоприятные метеоусловия 25 декабря ожидаются в пяти городах Казахстана

"Казгидромет" сообщил о неблагоприятных метеоусловиях в воскресенье  в Астане, Алматы, Шымкенте, Караганде и Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.

При этом редупреждение первой, второй и третьей степени НМУ отсутствует.

По прогнозам синоптиков, в этих городах сложатся определённые условия — штиль, слабый ветер, туман, инверсия, которые способствуют накоплению вредных веществ в приземном слое атмосферного воздуха. 

При возникновении неблагоприятных метеоусловий возможно ухудшение качества воздуха в населенных пунктах. 

Напомним, по прогнозам синоптиков, на большей части территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в северных, восточных регионах РК ожидается снег  с низовой метелью. По республике ожидается туман, на северо-западе, юго-востоке, востоке РК — усиление ветра.

Штормовое предупреждение в воскресенье объявлено в пяти регионах страны.

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#неблагоприятные метеоусловия #Казгидромет
BaigeNews.kz
Сегодня, 08:15
296
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