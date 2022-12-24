Штормовое предупреждение объявлено в пяти регионах Казахстана

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"Казгидромет" сообщил о штормовом предупреждении в Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, Костанайской областях и области Жетысу, передаёт BaigeNews.kz.

По прогнозам синоптиков, на большую часть территории Казахстана ожидается погода без осадков, лишь в северных, восточных регионах РК ожидается снег с низовой метелью. По республике ожидается туман, на северо-западе, юго-востоке, востоке РК — усиление ветра.

25 декабря на юге, в предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер восточный, юго-восточный на севере области порывы 15-20 метров в секунду.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный в центре области 15-20 метров в секунду. В Кызылорде ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 метров в секунду.

В Костанайской области ожидается ветер юго-западный на севере области 15-20 метров в секунду.

На северо-востоке области Жетысу ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с.

25-26 декабря на юге области, в горных районах Жамбылской области ожидается туман. Ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20 метров в секунду, сутки 25, ночью 26 декабря порывы 25 метров в секунду. В Таразе 25-26 декабря временами ожидается туман.