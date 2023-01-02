Неблагоприятные метеоусловия 2 января будут в Алматы

Фото: ratel.kz

"Казгидромет" спрогнозировал неблагоприятные метеорологические условия в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

По данным синоптиков, погодные условия в мегаполисе 2 января будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе.

При этом, в большинстве городов Казахстана в этот день метеоусловия будут благоприятными.

Напомним, одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации: ветер, осадки, влажность, температура воздуха.

Ранее "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в десятке регионов страны, где ожидается сильный ветер, дождь, снег, метель, туман и гололёд.