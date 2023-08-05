Не живут там, где работают. Двум акимам дали месяц на переезд
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Павлодарской области главы некоторых сельских округов не живут в вверенных им сёлах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.
Об этом стало известно на встрече акима области Асаина Байханова с главами крестьянских хозяйств.
Как отметил глава ТОО имени Абая Николай Миллер, аким Голубовского сельского округа Иртышского района не живёт в Голубовке и не может оперативно реагировать на различные вопросы жителей. Выяснилось, что такая же ситуация в Сосновке Щербактинского района.
Глава региона потребовал у акимов районов провести мониторинг. Акимам двух сельских округов Асаин Байханов поручил в течение месяца переселиться в указанные сёла.
"Разберитесь со всем этим. Я вам даю месяц для переезда, или мы будем делать перевыборы. Как они будут узнавать, что происходит у них в сёлах – по телефону?" – сказал Асаин Байханов.
Самое читаемое
- Дела семейные. Кто есть кто среди родственников акимов в Казахстане
- Аким Алматы Ерболат Досаев назвал тех, кто требует его отставки
- Алихан Байменов: Как починить машину госуправления Казахстана
- Замакима Уральска женился на актрисе и уехал в Голливуд
- Стоимость проезда в общественном транспорте поднимут в Петропавловске