Не живут там, где работают. Двум акимам дали месяц на переезд

В Павлодарской области главы некоторых сельских округов не живут в вверенных им сёлах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

Об этом стало известно на встрече акима области Асаина Байханова с главами крестьянских хозяйств.

Как отметил глава ТОО имени Абая Николай Миллер, аким Голубовского сельского округа Иртышского района не живёт в Голубовке и не может оперативно реагировать на различные вопросы жителей. Выяснилось, что такая же ситуация в Сосновке Щербактинского района.

Глава региона потребовал у акимов районов провести мониторинг. Акимам двух сельских округов Асаин Байханов поручил в течение месяца переселиться в указанные сёла.

"Разберитесь со всем этим. Я вам даю месяц для переезда, или мы будем делать перевыборы. Как они будут узнавать, что происходит у них в сёлах – по телефону?" – сказал Асаин Байханов.