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  • Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok
скриншот с видео Сегодня, 17:05
57
Сегодня, 17:05
57
Фото: скриншот с видео

Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok

Звездой ТikTok в канун Нового года стал темнокожий Дед Мороз, которого алматинцы, не стесняясь снимали на видео, передаёт BaigeNews.kz

Нестандартный дедушка с табличкой напоминал алматинцам, чтобы не забыли купить горошек — главный ингредиент для салата оливье в новогоднюю ночь. Видео в TikTok опубликовал блогер aji_naiman, он же и стал главным героем видео.

@aji_naiman

Оливье - главный салат этого праздника, Вы согласны? А Вы уже купили горошек? 🤨😂

♬ original sound - Ajibola

 

Дед Мороз с ценным советом замечен на площади "Астана" в южной столице. 

"Оливье — главный салат этого праздника, Вы согласны? А Вы уже купили горошек?", — гласит подпись под видео. 

Подписчики поблагодарили блогера за ценный совет.

"Надеюсь кому-то помогло и его не заставят идти в девять вечера в магазин за горошком", — отмечают пользователи.      

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#Новый год #Дед Мороз
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:05
57
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