Не забудьте купить горошек: темнокожий Дед Мороз восхитил пользователей ТikTok

Фото: скриншот с видео

Звездой ТikTok в канун Нового года стал темнокожий Дед Мороз, которого алматинцы, не стесняясь снимали на видео, передаёт BaigeNews.kz

Нестандартный дедушка с табличкой напоминал алматинцам, чтобы не забыли купить горошек — главный ингредиент для салата оливье в новогоднюю ночь. Видео в TikTok опубликовал блогер aji_naiman, он же и стал главным героем видео.

@aji_naiman Оливье - главный салат этого праздника, Вы согласны? А Вы уже купили горошек? 🤨😂 ♬ original sound - Ajibola

Дед Мороз с ценным советом замечен на площади "Астана" в южной столице.

"Оливье — главный салат этого праздника, Вы согласны? А Вы уже купили горошек?", — гласит подпись под видео.

Подписчики поблагодарили блогера за ценный совет.

"Надеюсь кому-то помогло и его не заставят идти в девять вечера в магазин за горошком", — отмечают пользователи.