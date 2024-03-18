Не волшебная палочка – Мусин об ограничениях для участия в азартных играх

Глава Минцифры РК Багдат Мусин высказался в социальных сетях об ограничениях для участия в азартных играх, передаёт BaigeNews.kz.

Глава ведомства отметил, что довольно часто получает в фейсбук запросы от людей, страдающих лудоманией и их родных с просьбой помочь, либо дать какие-то рекомендации. В последнее время этот вид зависимости сильно распространяется среди молодых людей.

"Понимая боль людей и масштаб проблемы, мы совместно с Министерством туризма и спорта РК запустили новый сервис в eGov mobile, ограничивающий

участие граждан в азартных играх и пари. Срок ограничения можно поставить от 6 до 12 месяцев. Граждане, получившие эту услугу, автоматически попадают в список самоограниченных и получают инструмент для немедленного исключения доступа к лицензированным игорным заведениям в Казахстане", - написал Мусин.⠀

При это, по его словам, законодательные меры обеспечивают конфиденциальность, исключая доступ к информации третьим лицам и гарантируя проверку статуса участников только через индивидуальные запросы игорных организаций.

"Я понимаю, что это, конечно, не волшебная палочка, но если будут приняты меры во всех отраслях, то совместными усилиями мы сможем уменьшить влияние этой проблемы на общество", - добавил он.

Ранее сообщалось, президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае в Атырау, поручил правительству разработать комплексный план по борьбе с лудоманией.