Президент поручил принять комплексный план для борьбы с лудоманией

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае в Атырау, поручил правительству разработать комплексный план по борьбе с лудоманией, передаёт BaigeNews.kz.

"На прошлом Курултае я говорил о необходимости принять системные меры для борьбы с распространением вейпов, которые наносят большой урон здоровью детей и молодежи, а значит – будущему нашей нации. В настоящее время на рассмотрении в Парламенте находится законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за ввоз, производство и оборот вейпов. Уверен, данный шаг позволит значительно снизить масштабы распространения этой новомодной заразы", - сказал президент.

В то же время нужно проводить системную разъяснительную работу посредством средств массовой информации. "Мы как прогрессивная нация должны искоренить эту архаичную привычку, которая негативно влияет не только на здоровье нации, но и на международный имидж нашей страны", - считает Токаев.

"Еще одна проблема нашего общества – лудомания. По некоторым данным, постоянными клиентами букмекерских контор и казино являются около 400 тысяч граждан, что равносильно населению крупного города. Лудомания приносит неисчислимые беды, разрушая тысячи семей, толкая многих на преступления. Изо дня в день приходят новости о том, как, влезая в долги из-за азартных игр, люди накладывают на себя руки", - добавил глава государства.

По словам главы государства, эта зависимость наносит огромный вред подрастающему поколению, азартные онлайн-игры превращаются в повседневный досуг детей. Компетентные органы в прошлом году заблокировали свыше четырех тысяч сайтов с признаками интернет-казино.