Президент поручил принять комплексный план для борьбы с лудоманией
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Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на Национальном курултае в Атырау, поручил правительству разработать комплексный план по борьбе с лудоманией, передаёт BaigeNews.kz.
"На прошлом Курултае я говорил о необходимости принять системные меры для борьбы с распространением вейпов, которые наносят большой урон здоровью детей и молодежи, а значит – будущему нашей нации. В настоящее время на рассмотрении в Парламенте находится законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за ввоз, производство и оборот вейпов. Уверен, данный шаг позволит значительно снизить масштабы распространения этой новомодной заразы", - сказал президент.
В то же время нужно проводить системную разъяснительную работу посредством средств массовой информации. "Мы как прогрессивная нация должны искоренить эту архаичную привычку, которая негативно влияет не только на здоровье нации, но и на международный имидж нашей страны", - считает Токаев.
"Еще одна проблема нашего общества – лудомания. По некоторым данным, постоянными клиентами букмекерских контор и казино являются около 400 тысяч граждан, что равносильно населению крупного города. Лудомания приносит неисчислимые беды, разрушая тысячи семей, толкая многих на преступления. Изо дня в день приходят новости о том, как, влезая в долги из-за азартных игр, люди накладывают на себя руки", - добавил глава государства.
По словам главы государства, эта зависимость наносит огромный вред подрастающему поколению, азартные онлайн-игры превращаются в повседневный досуг детей. Компетентные органы в прошлом году заблокировали свыше четырех тысяч сайтов с признаками интернет-казино.
"Как вы знаете, для борьбы с наркоманией и наркобизнесом был принят комплексный план. Для борьбы с лудоманией Правительству следует утвердить аналогичный документ, законодательно ограничив это пагубное пристрастие. По инициативе фракции партии Amanat подготовлен соответствующий законопроект, который сейчас рассматривается в Парламенте. Необходимо его принять до конца текущей сессии.
Мы не можем сквозь пальцы смотреть, как наша молодежь губит себя, предаваясь азартным играм и стремясь к легким деньгам. Только добытый честным, добросовестным трудом доход будет всегда во благо", - подчеркнул Токаев.
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