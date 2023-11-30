Сколько хостелов в Астане и будут ли их проверять?

По данным столичного акимата, на сегодняшний день в Астане официально функционирует 229 гостиниц и 80 хостелов, передаёт BaigeNews.kz.

Однако по данным ДЧС столицы, не во всех гостиницах и хостелах проводится проверка соблюдения пожарной безопасности. Причина тому – мораторий на проверки субъектов малого и микропредпринимательства.

"Общежития, хостелы, гостиницы, кемпинги с общей площадью строения 2000 и более квадратных метров относятся к объектам с высокой степенью риска и подвергаются профилактическому контролю ежегодно. Но тут стоит учесть момент, что сейчас действует новая регуляторная политика "с чистого листа", и объекты, которые ранее не подвергались проверкам или новые объекты, они нами не проверяются. А те, что подвергались проверкам ранее или где были выявлены нарушения, мы проверяем на соответствие требованиям пожарной безопасности. С этого года отменились все проверки, и мы перешли на профилактический контроль. Административная практика по результатам профилактического контроля также не применяется", — пояснил главный специалист Управления государственного пожарного контроля ДЧС г. Астана Ильяс Талап.

Напомним, в декабре прошлого года мораторий на проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства был продлён до 1 января 2024 года.