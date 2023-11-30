Сколько хостелов в Астане и будут ли их проверять?
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По данным столичного акимата, на сегодняшний день в Астане официально функционирует 229 гостиниц и 80 хостелов, передаёт BaigeNews.kz.
Однако по данным ДЧС столицы, не во всех гостиницах и хостелах проводится проверка соблюдения пожарной безопасности. Причина тому – мораторий на проверки субъектов малого и микропредпринимательства.
"Общежития, хостелы, гостиницы, кемпинги с общей площадью строения 2000 и более квадратных метров относятся к объектам с высокой степенью риска и подвергаются профилактическому контролю ежегодно. Но тут стоит учесть момент, что сейчас действует новая регуляторная политика "с чистого листа", и объекты, которые ранее не подвергались проверкам или новые объекты, они нами не проверяются. А те, что подвергались проверкам ранее или где были выявлены нарушения, мы проверяем на соответствие требованиям пожарной безопасности. С этого года отменились все проверки, и мы перешли на профилактический контроль. Административная практика по результатам профилактического контроля также не применяется", — пояснил главный специалист Управления государственного пожарного контроля ДЧС г. Астана Ильяс Талап.
Напомним, в декабре прошлого года мораторий на проверки и профилактический контроль с посещением субъектов малого предпринимательства был продлён до 1 января 2024 года.
"Общежития, которые находятся в частном секторе, они не подвергаются проверке и отсутствуют в наших списках на проведение контроля, так как они относятся к категории низкой степени риска. В ноябре этого года мы проводили профилактическую работу с разъяснением мер пожарной безопасности, в том числе в хостелах, которые находятся в частном секторе. При этом мы не применяли какие-либо административные меры и предписания", — рассказал сотрудник столичного ДЧС.
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