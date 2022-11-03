Не справились с ростом цен на продукты: премьер-министр освободил от должности председателя комитета торговли

Фото: primeminister.kz

Алихан Смаилов также поручил привлечь к дисциплинарной ответственности заместителей акимов шести регионов и сотрудников Минторговли.

В четверг в Үкімет үйі Премьер-Министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам цен на социально значимые продовольственные товары с участием руководства центральных госорганов и акиматов областей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства.

Первый вице-министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев доложил, что продовольственная инфляция за 10 месяцев текущего года достигла 20,5 процента. По итогам прошедшего месяца рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,8 процента. В частности, яйца подорожали на 7,6 процента, мука на 3,9 процента рис на три процента, молоко на 2,2 процента. Вместе с тем за неделю отмечено снижение стоимости моркови (0,8 процента), картофеля (0,6 процента), сахара и капусты (0,1 процента).

Для стабилизации цен на широкий спектр продуктов питания планируется проработать вопрос удешевления зерна, кормовой базы и подсолнечного масла. При этом, по его словам, по отдельным товарным позициям – яйцо, растительное масло, рис – отмечается недобросовестное поведение субъектов рынка.

"Буквально накануне в ходе посещения Абайской области был выявлен факт, когда птицефабрики, находясь в 200 километрах от Семея, отпускали яйца по 360-380 тенге за десяток, а цена конечной реализации при этом составила 600 тенге. В этой связи необходимо принять срочные меры антимонопольного реагирования. Кроме того, в последнее время в прессе наблюдаются публичные заявления отдельных товаропроизводителей о предстоящем повышении цен. Здесь также необходимо реагировать надлежащим образом", — сказал Арман Шаккалиев.

Министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев доложил об итогах анализа причин роста стоимости помидоров, огурцов и яиц, а также о возможных мерах по стабилизации цен на них. Он отметил, что некоторые товаропроизводители просят нарастить объёмы государственного субсидирования.

"Мы в этом году в два раза увеличили субсидирование сельского хозяйства, но при этом видим 20-процентный рост цен на продовольствие от тех, кто их получает. Нас такая ситуация не устраивает. Если мы им даём субсидии, то они должны брать встречные обязательства. Система субсидирования должна чётко работать", — сказал Алихан Смаилов.

По мерам антимонопольного реагирования выступил первый заместитель председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Рустам Ахметов. О ситуации в регионах доложили акимы Улытауской области Берик Абдыгалиулы, Костанайской области – Архимед Мухамбетов и Атырауской области – Серик Шапкенов.

Заслушав выступающих, премьер отметил, что есть серьёзные вопросы к деятельности госорганов в части стабилизации цен на продукты питания.

"Министерства и акиматы имеют все необходимые инструменты, финансовые средства, контрольные функции для регулирования стоимости социально-значимых продовольственных товаров, но динамика роста цен очевидна", — сказал Алихан Смаилов.

Он также подчеркнул, что ранее неоднократно поручал довести финансирование "оборотной схемы" до 100 миллиардов тенге, однако шесть регионов – Алматинская, Жамбылская, Павлодарская, Атырауская, Костанайская и Акмолинская области – до сих пор этого не сделали.

По его словам, также до сих пор нет ожидаемого эффекта от работы региональных комиссий по расследованию цепочек ценообразования, деятельность которых было поручено переформатировать, и не проведена актуализация базы данных по овощехранилищам.

"Это результат слабой работы акиматов и недостаточной координации со стороны министерств сельского хозяйства, торговли и интеграции. Поручаю за ненадлежащее исполнение своих обязанностей привлечь к дисциплинарной ответственности курирующих заместителей акимов указанных регионов", – отметил Смаилов.

Кроме того, премьер-министр поручил Министерству торговли и интеграции внести представление на привлечение к дисциплинарной ответственности должностных лиц, курирующих данное направление, а также освободить от должности председателя комитета торговли.

В заключение он ещё раз подчеркнул, что по тем товарным позициям, по которым наблюдается наибольший рост цен, а это огурцы, помидоры и яйца, нужно принять конкретные меры.